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محافظ ذي قار العراقية يقدم استقالته من منصبه احتجاجا على قتل المتظاهرين

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محافظ ذي قار العراقية يقدم استقالته من منصبه احتجاجا على قتل المتظاهرين

الجمعة 29 نوفمبر 2019

أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، مساء أمس الخميس، استقالته من منصبه على خلفية تصاعد العنف في المحافظة، والذي أسفر عن مقتل عشرات المتظاهرين.

 

وقال الدخيلي، في بيان نشرته صفحة المكتب الإعلامي للمحافظ بموقع "فيس بوك": إنه يقدم الاستقالة احتجاجا على "سقوط عشرات الشهداء والجرحى على يد قوات من خارج المحافظة وإخلاء لمسئولية الحكومة المحلية مما أُقترف اليوم".

 

وجاء إعلان الاستقالة بعد ساعات قليلة من إقالة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، رئيس خلية الأزمة في محافظة ذي قار الفريق جميل الشمري بعد ساعات من تكليفه.

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وكان محافظ ذي قار عادل الدخيلي هدد في وقت سابق الخميس، بالاستقالة من منصبه في حال عدم إبعاد الفريق جميل الشمري من إدارة خلية الأزمة بالمحافظة.

 

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

 

وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 300 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.

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