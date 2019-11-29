داعش يعلن مسؤوليته عن تصادم الطائرتين الفرنسيتين

الجمعة 29 نوفمبر 2019

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، أنّه تسبّب في تصادم المروحيتين العسكريتين الفرنسيتين في مالي، في حادث أدى إلى مقتل 13 جنديا فرنسيا.



ووقع الحادث، الإثنين، خلال عملية عسكرية ليلية ضدّ الإرهابيين في جنوب مالي، واصطدمت الطوافتان خلال محاولة مساندتهما لقوة خاصة من المظليين على الأرض.

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وقال التنظيم، في بيان عبر قناة تلغرام، إنّ إحدى الطوافتين حاولت الهبوط لمؤازرة الجنود الموجودين في الميدان غير أنّ مسلحي التنظيم "استهدفوها بالأسلحة المتوسطة ما اضطرها للانسحاب فاصطدمت (...) بمروحية أخرى".

وبمقتلهم يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل إلى 41 منذ أن تدخلت باريس لمكافحة الإرهابيين في شمال مالي في 2013.