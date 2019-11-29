شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مقتل 9 عناصر من جماعة بوكوحرام الإرهابية في شمال شرق نيجيريا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:19 صباحًا, 29 نوفمبر 2019 م المناطق _ وكالات أعلن الجيش النيجيري، عن مقتل 9 عناصر من جماعة “بوكو حرام” الإرهابية، في عملية أمنية شمال شرق البلاد، وأسفرت أيضا عن مقتل عسكري نيجيري.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أمينو إلياسو، في تصريحات للصحفيين بأنه تم شن عملية أمنية ضد “بوكو حرام” في منطقة كيراوا، الواقعة بولاية “بورنو”، وأنه تم القضاء على 9 عناصر من الجماعة الإرهابية، وعن إصابة آخرين، تمكنوا من الفرار.

ولفت الانتباه إلى مقتل جندي نيجيري خلال العملية، وإصابة اثنين آخرين، وضبط كميات من الذخيرة .

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