شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. «مجزرة» في الناصرية ترضية لـ«ملالي طهران» والان نبدء بالتفاصيل
وتداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يظهر قوات من فرقة الرد السريع في مدينة الناصرية جنوبي البلاد يطلقون الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين، بالتزامن مع فرض السلطات حظرا للتجول في مدينة النجف بعدما أحرق محتجون القنصلية الإيرانية هناك.
وأجج إضرام النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب البلاد العنف بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة التي تهدف لإسقاط حكومة يعتبرها المحتجون غارقة في الفساد ومدعومة من طهران.
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