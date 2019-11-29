شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. «مجزرة» في الناصرية ترضية لـ«ملالي طهران» والان نبدء بالتفاصيل

قالت مصادر طبية: إن قوات الأمن العراقية قتلت بالرصاص 22 محتجا وأصابت 118 متظاهرا في مدينة الناصرية في جنوب البلاد أمس الخميس، فيما فسرت مصادر أخرى أمنية المجزرة بأنها ترضية لملالي إيران بعدما أحرق متظاهرون قنصلية طهران في مدينة النجف.

وتداول ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يظهر قوات من فرقة الرد السريع في مدينة الناصرية جنوبي البلاد يطلقون الرصاص الحي بكثافة على المتظاهرين، بالتزامن مع فرض السلطات حظرا للتجول في مدينة النجف بعدما أحرق محتجون القنصلية الإيرانية هناك.

وأجج إضرام النار في القنصلية الإيرانية في مدينة النجف بجنوب البلاد العنف بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة التي تهدف لإسقاط حكومة يعتبرها المحتجون غارقة في الفساد ومدعومة من طهران.