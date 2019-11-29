شكرا لقرائتكم خبر عن ريفي: فيلم إيران سقط في لبنان والان نبدء بالتفاصيل
وفيما أمضى اللبنانيون ليلة خطيرة في ساحات المناطق اللبنانية المختلفة، غرد الوزير السابق أشرف ريفي عبر «تويتر» قائلاً: التهويل، القمع، التخوين، العنف، ومقايضة الكرامة ولقمة الخبز بالحرية، عناوين فيلم إيراني طويل في المنطقة.
وتابع: لقد سقط فيلم إيران بين الشياح وعين الرمانة وفي طرابلس وصور بكفيا الرينغ وبعلبك، سيكرر المحاولة وسيفشل، لأن كرامة اللبنانيين ووحدتهم باتت عنوان الوعي والضمانة.. سلمية سلمية.
اليوم، الوكالات- بيروت
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