شكرا لقرائتكم خبر عن ريفي: فيلم إيران سقط في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

بعد نوايا «حزب الله» وحركة «أمل» والتيار «الوطني الحر» -بإيعاز من طهران- تحويل الثورة السلمية عن مسارها ومحاولات الانزلاق لما يعيد للأذهان الحرب الأهلية، عبر الخروج إلى الشوارع وافتعال المشاكل مع المتظاهرين في الشياح وعين الرمانة وجميع البلاد المنتفضة ضد الفساد والفقر والحرمان، أعلن الوزير السابق أشرف ريفي رفضه ذلك السيناريو، بالقول: التهويل، القمع، التخوين، العنف، ومقايضة الكرامة ولقمة الخبز بالحرية، عناوين فيلم إيراني طويل بالمنطقة.

وفيما أمضى اللبنانيون ليلة خطيرة في ساحات المناطق اللبنانية المختلفة، غرد الوزير السابق أشرف ريفي عبر «تويتر» قائلاً: التهويل، القمع، التخوين، العنف، ومقايضة الكرامة ولقمة الخبز بالحرية، عناوين فيلم إيراني طويل في المنطقة.

وتابع: لقد سقط فيلم إيران بين الشياح وعين الرمانة وفي طرابلس وصور بكفيا الرينغ وبعلبك، سيكرر المحاولة وسيفشل، لأن كرامة اللبنانيين ووحدتهم باتت عنوان الوعي والضمانة.. سلمية سلمية.

اليوم، الوكالات- بيروت