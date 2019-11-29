شكرا لقرائتكم خبر عن «تحالف الإنسانية» يسلم الأسرى الحوثيين لـ«الصليب الأحمر» والان نبدء بالتفاصيل

تأكيدا لما أعلنه التحالف العربي لاستعادة شرعية اليمن بقيادة المملكة، قبل أيام بإطلاق سراح حوثيين لدواع «إنسانية»، وصلت طائرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تحمل الأسرى أمس الخميس، إلى مطار صنعاء الدولي. وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع «تويتر»، أنها سيرت رحلة لإعادة 128 محتجزا من المملكة إلى اليمن بناء على طلب من قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، وبالاتفاق مع الطرفين، وأعلنت ترحيبها بمبادرة قيادة القوات المشتركة.

» «إنسانية» التحالف

وقالت اللجنة الدولية: نرحب بهذه المبادرة ويسرنا أن يتم مراعاة الاعتبارات الإنسانية من أجل العائلات التي تنتظر عودة أحبائها إلى ديارهم. ويوم الإثنين الماضي، أعلن التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة، إطلاق سراح 200 شخص من أسرى الحوثيين، إضافة إلى تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من مطار صنعاء.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية: إن الطائرة تحمل 128 شخصا من الأسرى الحوثيين، وكان في استقبالهم قياديون لدى جماعة الانقلاب على الشرعية.

واعتبر ناشطون وسياسيون يمنيون هذه الخطوات، مؤشرا إيجابيا على اقتراب إنهاء النزاع المسلح في اليمن، ويأتي في إطار جهود إنعاش «اتفاق ستوكهولم» لوقف الحرب.

» جهود المملكة

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وثمنت السياسية اليمنية عائشة العولقي في تصريحات لـ«اليوم»، جهود التحالف العربي بقيادة المملكة في دعم القضية اليمنية، مؤكدة أن «التحالف» ساند بقوة الشرعية ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وشددت مدير المركز الثقافي بالسفارة اليمنية بالقاهرة، على أن التحالف منذ اللحظة الأولى لمشاركته في الدفاع عن خيارات الشعب اليمني في استعادة السيطرة على أراضيه راعى الجوانب الإنسانية ولم يستهدف أي أماكن للمدنيين.

وقالت العولقي: إن وصول 128 أسيرا حوثيا ممن أفرج عنهم التحالف إلى مطار صنعاء من بين 200 أسير أعلن إطلاق سراحهم يأتي في إطار جهود إنعاش «اتفاق ستوكهولم»، لافتة إلى أنها تعد بادرة مهمة للسلام في بلادها ووقف الحرب، بيد أنها قالت: يجب في المقابل على الحوثيين تقدير هذا الموقف والتوقف عن استهداف الأبرياء من أبناء شعبنا.

» انتهاكات الحوثيين

وثمنت العولقي الجهود الإنسانية والإغاثية للتحالف بقيادة المملكة، مشيرة إلى أن نقل المرضى من صنعاء إلى دول أخرى لتلقى العلاج يظهر الجانب الإنساني الذي تميز به «التحالف» منذ بدء عملياته لاستعادة الشرعية، معربة عن أملها أن تتوقف ميليشيات الحوثي عن ارتكاب الانتهاكات الإنسانية بحق الشعب اليمني وخلع عباءة إيران، والبدء في مرحلة جديدة بعيدا عن العنف.

ودعت العولقي إلى استغلال «اتفاق الرياض» ليكون وثيقة مهمة نحو استعادة الأمن والاستقرار للدولة ولم الشمل وطي صفحة الخلافات، مؤكدة أن اعتراف الحوثيين بأخطائهم وإعلان رفضهم التدخل الإيراني في شؤون اليمن هي الخطوة الأهم لحل الأزمة.