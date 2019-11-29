شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يستهدف مرتزقة خططوا لمهاجمة حقل نفطي والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت طائرات سلاح الجو التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، فجر أمس الخميس، تجمّع آليات لمسلحين تشاديين كانت تتجهّز للهجوم على حقل الشرارة جنوب غربي البلاد.

ونقلت «سبوتنيك» عن مصدر عسكري ليبي قوله: إن مقاتلات سلاح الجو الليبي التابع للجيش الوطني السرب العمودي مي-35 قد نفذت طلعات قتالية انطلاقًا من قاعدة «تمنهنت» الجوية في مدينة سبها جنوب البلاد، مؤكدًا أن الطائرات الحربية لسلاح الجو الليبي قد استهدفت تجمّعًا لآليات تابعة للمرتزقة التشادية كانت تتجهّز للهجوم على حقل الشرارة، فجر أمس الخميس، وتمّ تدمير 35 آلية عند مشروع زراعي.

يُشار إلى أن مجموعات مسلحة قد اقتحمت حقل الفيل النفطي الواقع جنوب غرب البلاد، الأربعاء الماضي؛ ليستعيده الجيش الليبي بعد شن هجوم مضاد.

» تأمين «الفيل»

وقال أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، في تصريحات لـ«رويترز»: إن القوات طردت المجموعة المنافسة، وإنها تقوم بتأمين الحقل.

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وقال المسماري: إن المجموعات المسلحة التي اقتحمت حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، الأربعاء، انسحبت من الحقل باتجاه مشروع «تساوه» الزراعي، بعد تلقيهم ضربة جوية قوية.

وأكد المسماري: بعد اقتحام عصابة إرهابية مسلحة تابعة لميليشيات الوفاق لحقل الفيل النفطي توجّهت مقاتلات السلاح الجوي للمنطقة، وشنّت غارات على المجموعة المارقة، وتمكّنت من تدمير 5 آليات مسلحة وسيارة تحمل ذخيرة وتجمع عناصر إرهابية تخريبية.

وأشار المسماري إلى أن التعزيزات العسكرية ما زالت تصل تباعًا لطرد ما تبقى من مخرّبين من الحقل.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية، في بيان صحفي، عن توقف الإنتاج بحقل الفيل النفطي، أحد أكبر الحقول في البلاد، بسبب نشاطات عسكرية.

إلى ذلك، قال مهندسان بحقل الفيل: إن إنتاج الحقل البالغة طاقته 70 ألف برميل عاد تدريجيًا للعمل، أمس الخميس، بعد الاشتباكات.