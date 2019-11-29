شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يدعو فصائل فلسطين لتعزيز الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

دعا رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي أمس الخميس، الفصائل والقوى الفلسطينية كافة لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد السلمي في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يصادف 29 نوفمبر من كل عام، دعم البرلمان العربي لصمود الشعب الفلسطيني، وتضامنه الكامل معه، وتصديه للمشاريع والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، إلى أن يتم التوصل لحل دائم وشامل لقضيته العادلة، وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال «إسرائيل» عن الجرائم، التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ونبه السلمي إلى خطورة القرارات أحادية الجانب الصادرة عن الولايات المتحدة على عملية السلام وتهديد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، من خلال الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وأخيرًا اعتبار المستوطنات بمدينة القدس والضفة الغربية المحتلة لا تخالف القانون الدولي.

وجدد رئيس البرلمان العربي، تأييده لدعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس لإجراء الانتخابات، مطالبًا المجتمع الدولي بتمكين الشعب الفلسطيني من إجراء الانتخابات بالقدس والضفة الغربية وقطاع غزة.