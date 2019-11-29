القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن تنظيم داعش الإرهابي، الخميس، أنّه تسبّب في تصادم المروحيتين العسكريتين الفرنسيتين في مالي، في حادث أدى إلى مقتل 13 جنديا فرنسيا.
ووقع الحادث، الإثنين، خلال عملية عسكرية ليلية ضدّ الإرهابيين في جنوب مالي، واصطدمت الطوافتان خلال محاولة مساندتهما لقوة خاصة من المظليين على الأرض.
وقال التنظيم، في بيان عبر قناة تلغرام، إنّ إحدى الطوافتين حاولت الهبوط لمؤازرة الجنود الموجودين في الميدان غير أنّ مسلحي التنظيم "استهدفوها بالأسلحة المتوسطة ما اضطرها للانسحاب فاصطدمت (...) بمروحية أخرى".
وبمقتلهم يرتفع عدد الجنود الفرنسيين الذين قتلوا في منطقة الساحل إلى 41 منذ أن تدخلت باريس لمكافحة الإرهابيين في شمال مالي في 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر داعش يعلن مسؤوليته عن تصادم طائرتين فرنسيتين بمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.