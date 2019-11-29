شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تتمرد على «الحلول الأوروبية» لخلافات النووي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (طهران)

أعلنت ايران أمس (الخميس) أن الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015 لا يمكنها اللجوء الى آلية حل الخلافات الواردة فيه التي يمكن ان تؤدي إلى عقوبات.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان أشار أمس الأول إلى احتمال تفعيل الآلية، إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن ذلك غير مسموح به.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي «الاتفاق النووي لا يسمح للأطراف الأوروبية في ظل الظروف الراهنة، باللجوء الى هذه الآلية» في ظل إجراءات إيران «لاستيفاء حقوقها وذلك ردا على الإجراءات الأحادية من جانب الولايات المتحدة»، كما نقلت وكالة الانباء الرسمية (إرنا).

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وفي سياق آخر، اعتقلت السلطات الإيرانية 8 أشخاص اتهمتهم بالارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) وجمع معلومات لإرسالها إلى الخارج خلال أعمال العنف الدامية التي اندلعت احتجاجا على رفع أسعار البنزين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أمس الأول، أنه جرى توقيف 8 أشخاص تزعم السلطات بأنهم على صلة «بجهاز الاستخبارات الأمريكي».

ونقلت عن مسؤول بوزارة الأمن الإيرانية قوله إن «عددا من العناصر التي كانت تعمل على جمع المعلومات حول أعمال الشغب ونقلها إلى خارج البلاد ووضعها في متناول الأجانب، تم رصدهم وإلقاء القبض عليهم قبل قيامهم بهذا الأمر».

وزعمت الوكالة أن الموقوفين تم تدريبهم على جمع المعلومات تحت غطاء «المواطن الصحافي» لدى دول مختلفة وبتمويل من جهاز الاستخبارات الأمريكي.