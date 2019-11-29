شكرا لقرائتكم قصف متبادل بين القوات التركية والروسية في شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نفذت القوات الروسية في القاعدة العسكرية بمدينة "عين عيسى" في محافظة الرقة السورية قصفاً على القوات التركية والفصائل الموالية لها، وردت القوات التركية بقصف مماثل.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، إطلاق القاعدة الروسية نحو 5 قذائف على مواقع الفصائل الموالية لتركيا، فيما أطلقت القوات التركية بنحو 5 قذائف سقطت في محيط القاعدة الروسية.

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وعلم المرصد السوري كذلك أن اجتماعاً بين القوات الروسية وقوات سوريا الديمقراطية جرى صباح الخميس، وأكدت القوات الروسية أنه في حال عدم تراجع القوات التركية والفصائل الموالية وانسحابها إلى الخلف، فإنها ستقوم بقصف تلك القوات.

وتشارك روسيا في ترتيبات أمنية في شمال سوريا يجري خلالها تأمين منطقة عازلة بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جهة، وبين قوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري هي وحدات الحماية الكردية، من جهة أخرى.

ونفذت أنقرة هجوماً ضد الفصائل الكردية في شمال سوريا، وانسحبت تحت ضغوط، وتدخلت واشنطن وموسكو لبدء تنفيذ المنطقة العازلة بعمق 30 كيلومتراً بالشمال السوري في محاولة للحد من مخاوف تركيا من تواجد الفصائل الكردية على حدودها.