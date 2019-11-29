شرح عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت الاحداث التي حصلت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري من وقت بدء الحراك، قائلا "الحريري كان قد طرح ورقة اصلاحية على السياسيين ولكن لم يتم السير بها لذلك تقدم الحريري باستقالته وأكد أنه لا يريد ان يتم تكليفه ولكن الجميع كان مصرا عليه واكد انه يمكن تأليف حكومة أخصائيين و لكن تم رفض ذلك لذلك عمل على طرح اسم نواف سلام لرئاسة الحكومة لكنه جوبه بالرفض، بعدها : الفريق الآخر طرح اسم الوزير السابق محمد الصفدي والكل شاهد ماذا حصل في الشارع من ردة فعل فتراجع، سعد الحريري يريد للحكومة ان تمشي هو او غيره لا يهم ولكن المهم يمشي البلد".
وفي حديث تلفزيوني، لفت فتفت إلى أنه "بعد حرق اسم الصفدي في الشارع ذهبنا إلى المجهول بعدها تم طرح اسم الوزير السابق بهيج طبارة وطُلب منه حكومة 20 وزير، 14 أخصائيين و6 سياسيين ولكنه رفض ذلك بعدها تم طرح اسم سمير الخطيب والآن يتم النقاش والمشاورات"، معتبراً "إننا اليوم بأزمة كبيرة وبحاحة لرئيس حكومة سريعا وحكومة اخصّائيين تنال ثقة الثوار والمجتمع الدولي تنقل البلد الى مرحلة امان وتشكل مخرج للازمة وتضخ السيولة في البلد".
وأشار إلى "إننا نطالب بانتخابات نيابية مبكرة ولا يمكن أن نستقيل لأنه في حال استقلنا الناس ستخصر صوتا في مجلس النواب يطالب بهذه الانتخابات النيابية المبكرة"، لافتاً إلى أن "الحريري لن يقوم بأي شيء ضد مصلحة الشعب"، مستغرباً "لماذا لم تتم دعوتي كنائب في البرلمان للاستشارات النيابية الملزمة بعد؟".
كانت هذه تفاصيل خبر سامي فتفت: الحريري طرح نواف سلام لرئاسة الحكومة لكنه جوبه بالرفض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.