سامي فتفت: الحريري طرح نواف سلام لرئاسة الحكومة لكنه جوبه بالرفض

شرح عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ الاحداث التي حصلت مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ من وقت بدء الحراك، قائلا "الحريري كان قد طرح ورقة اصلاحية على السياسيين ولكن لم يتم السير بها لذلك تقدم الحريري باستقالته وأكد أنه لا يريد ان يتم تكليفه ولكن الجميع كان مصرا عليه واكد انه يمكن تأليف حكومة أخصائيين و لكن تم رفض ذلك لذلك عمل على طرح اسم ​نواف سلام​ ل​رئاسة الحكومة​ لكنه جوبه بالرفض، بعدها : الفريق الآخر طرح اسم الوزير السابق ​محمد الصفدي​ والكل شاهد ماذا حصل في الشارع من ردة فعل فتراجع، سعد الحريري يريد للحكومة ان تمشي هو او غيره لا يهم ولكن المهم يمشي البلد".

وفي حديث تلفزيوني، لفت فتفت إلى أنه "بعد حرق اسم الصفدي في الشارع ذهبنا إلى المجهول بعدها تم طرح اسم الوزير السابق ​بهيج طبارة​ وطُلب منه حكومة 20 وزير، 14 أخصائيين و6 سياسيين ولكنه رفض ذلك بعدها تم طرح اسم ​سمير الخطيب​ والآن يتم ​النقاش​ والمشاورات"، معتبراً "إننا اليوم بأزمة كبيرة وبحاحة لرئيس حكومة سريعا وحكومة اخصّائيين تنال ثقة الثوار و​المجتمع الدولي​ تنقل البلد الى مرحلة امان وتشكل مخرج للازمة وتضخ السيولة في البلد".

وأشار إلى "إننا نطالب ب​انتخابات​ نيابية مبكرة ولا يمكن أن نستقيل لأنه في حال استقلنا الناس ستخصر صوتا في ​مجلس النواب​ يطالب بهذه ​الانتخابات النيابية​ المبكرة"، لافتاً إلى أن "الحريري لن يقوم بأي شيء ضد مصلحة الشعب"، مستغرباً "لماذا لم تتم دعوتي كنائب في البرلمان للاستشارات النيابية الملزمة بعد؟".