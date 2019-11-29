طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يتأثر تدريجيًا يوم الأحد بمنخفض جوّي ماطر.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وتشكل ضباب على المرتفعات. كما توقعت ان يكون طقس السبت غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل ويتشكل ​الضباب​ على المرتفعات. أما الأحد فيكون غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل تدريجيًا الى غائم بدءًا من الظهر مع انخفاض تدريجي بدرجات الحراراة وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ متفرقة، تشتّد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.