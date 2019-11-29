طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط، يتأثر تدريجيًا يوم الأحد بمنخفض جوّي ماطر.
وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات. كما توقعت ان يكون طقس السبت غائم جزئياً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل ويتشكل الضباب على المرتفعات. أما الأحد فيكون غائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل تدريجيًا الى غائم بدءًا من الظهر مع انخفاض تدريجي بدرجات الحراراة وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة، تشتّد غزارتها ليلاً وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة.
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