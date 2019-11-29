كشفت مصادر متابعة لصحيفة "الانباء" الكويتية عن أن "شروط رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري للعودة الى الحكومة هي حكومة تكنوقراط من اختصاصيين تكون انتقالية من 6 الى 9 اشهر لهدفين الاول وقف الانهيار المالي والاقتصادي عبر قرارات سريعة وصعبة ووضع قانون انتخاب جديد تمهيدا لانتخابات نيابية مبكرة، وهذا يستدعي منح هذه الحكومة صلاحيات استثنائية تشريعية لتسريع القرارات، وعدم المس بقائد الجيش العماد جوزف عون وبحاكم البنك المركزي رياض سلامة، وعدم قيام علاقات سياسية مع النظام السوري طالما ان عودة سورية الى الجامعة العربية لم تحسم"، مؤكدةً أن "الحريري لن يستطيع مقاومة الميول الاوروبية الى غض الطرف عن وجود "حزب الله" في حكومة جديدة يمثلها من خلال وزراء ليسوا منه انما من اختياره".
ولفتت إلى "رسالة فرنسية رفيعة المصدر وصلت الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تنطوي على تحذير من خطورة ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في لبنان وانعكاس ذلك على حزبه وجمهوره، مما يفتح الباب امام البنك الدولي لوضع اليد على الاقتصاد اللبناني وعلى مقدرات البلد"، رابطة "جولة مساعد الامين العام للجامعة العربية حسام زكي على الرؤساء والفعاليات السياسية في لبنان ناقلا رسالة شفهية من الامين العام احمد ابوالغيط بالحل الاوروبي ـ الاميركي لأزمة الحكومة اللبنانية".
كانت هذه تفاصيل خبر الانباء: نصرالله تلقى رسالة فرنسية تنطوي على تحذير من خطورة ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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