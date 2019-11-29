وزير خارجية اسرائيل دعا الأمم المتحدة لإعلان "حزب الله" منظمة إرهابية

دعا وزير الخارجية ال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​، ​الأمم المتحدة​، إلى "إعلان "​حزب الله​" منظمة إرهابية"، مرحباً بـ"تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، الذي دعا فيه الحكومة ال​لبنان​ية إلى نزع الأسلحة من ​الجماعات المسلحة​ كافة، خصوصاً "حزب الله" الذي يتزود بأسلحة متقدمة".

ولفت إلى أن "حزب الله" و​إيران​ استخدما لبنان كرهينة، تصرفاتهما تهدد الاستقرار و​السلام​، وإسرائيل مصممة على منع جهود إيران لتسليح "حزب الله" بطريقة تهدد الإسرائيليين".