وزير خارجية اسرائيل دعا الأمم المتحدة لإعلان "حزب الله" منظمة إرهابية

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأمم المتحدة، إلى "إعلان "حزب الله" منظمة إرهابية"، مرحباً بـ"تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى نزع الأسلحة من الجماعات المسلحة كافة، خصوصاً "حزب الله" الذي يتزود بأسلحة متقدمة".
ولفت إلى أن "حزب الله" وإيران استخدما لبنان كرهينة، تصرفاتهما تهدد الاستقرار والسلام، وإسرائيل مصممة على منع جهود إيران لتسليح "حزب الله" بطريقة تهدد الإسرائيليين".
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