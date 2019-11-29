مسؤول مصري سابق: مصر ستقف بالمرصاد لأي تهديد في البحر المتوسط

أكد الضابط السابق بالمخابرات العسكرية المصرية، تامر الشهاوي أن "مصر ستقف بالمرصاد لأي تهديد في ​البحر المتوسط​"، مشيراً إلى أن "توقيع ​أنقرة​ مع رئيس ​مجلس الوزراء​ الليبي ​فايز السراج​ على مذكرتيّ تفاهم في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية هي من ضمن الاتفاقيات معدومة الأثر القانوني وتخالف المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات السياسي بشأن ​ليبيا​، وأن توقيع مذكرتي تفاهم في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية وفقا لما تم إعلانه منعدم الشرعيه ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المطله على البحر المتوسط، ولا أثر له على ​منظومة​ تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط وبالتالي الحدود البحرية المصرية الليبية".

ولفت إلى ان "مثل تلك التحركات تجهض الجهود الدولية في إطار مسار ​برلين​ للتوصل لاتفاق شامل وقابل للتنفيذ يقوم على معالجة كافة جوانب ​الأزمة​ الليبية"، مشيراً إلى أنه "على الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن يكف عن أحلام اليقظة ورغبات التوسع الإقليمية المسيطرة على سياساته والتي تتسم بالرعونة والاعتداء على حقوق الغير ويخالف كل قواعد ​المجتمع الدولي​، وأتصور أنه قد آن الأوان لإجراءات دولية تجاه النظام التركي".