السيسي دعا إلى وضع حد للصراعات في سوريا وليبيا

أكد الرئيس المصري ​عبدالفتاح السيسي​ "ضرورة بذل ​المجتمع الدولي​ المزيد من الجهود لوضع حد للصراعات في سورية و​ليبيا​، وتوفير واقع جديد تنعم به شعوب المنطقة بالاستقرار والتقدم"، لافتاً إلى أنه "يوجد اتفاق في الرؤى مع ​المجر​ حيال مواصلة التعاون المشترك في كل المجالات ولا سيما في مجال ​مكافحة الإرهاب​ والفكر المتطرف".

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