الأسد يصدر قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانون تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019.
وفي 27 من تشرين الأول الماضي، أحال الرئيس الأسد إلى مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 لعرضه على المجلس.
وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها في الـ 20 من أكتوبر الماضي مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بشقيها الجاري والاستثماري حيث تم تحديد اعتماداتها بمبلغ إجمالي قدره 4000 مليار ليرة سورية.
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