إيمانويل ماكرون: كل الخيارات مفتوحة في منطقة الساحل

أمر الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، ​الجيش الفرنسي​ بـ"تقييم عملياته ضد المتشددين في غرب ​إفريقيا​"، مشيرا إلى أن "كل الخيارات مفتوحة بعد مقتل 13 جنديا أثناء مهمة قتالية في مالي هذا الأسبوع".

ولفت إلى أنه "على من يحاولون فهم تكلفة مهمة ​فرنسا​ في منطقة الساحل أن يشاهدوا احتفال تكريم الجنود القتلى"، مؤكداً أن "فرنسا تعمل في الساحل نيابة عن الجميع"، مشيراً إلى أن "مهمتنا هناك ضرورية، وبالرغم من ذلك، فإن الوضع الذي نواجهه يضطرني اليوم لدراسة كل خياراتنا الاستراتيجية".