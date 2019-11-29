"المحامين" تسند الجزاءات للجنة عليا بتعديلاتها على "الإدارات القانونية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشورعن تقديم تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب، مضيفة أن 10 % من أعضاء مجلس النواب وقعوا على المشروع المقدم . و يرصد ”الخليج 365” أبرز ملامح التعديل كالاتى : -التعديلات تعزز استقلال محامى الإدارات القانونية وتحيد جهة الإدارة. Advertisements -تسند الجزاءات للجنة العليا للإدارات القانونية التى يرأسها وزير العدل، وتضم 13 عضوا بينهم 7 من أقدم مديرى الإدارات القانونية. - التعديلات نصت على منح بدل تفرغ ثابت قدره 100% من الأجر الأساسى، إضافة لبدل انتقال قدره 50%".

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