شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": مدونة السلوك المهنى ستقضى على التجاوزات غير الأخلاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحى التونى أمين الصندوق بـ نقابة المحامين، إنه بعد صدور تعديلات قانون المحاماة و المادة الخاصة بمدونة السلوك المهنى للمحاماة فإنه على المحامى أن يتحلى بالخلق الكريم وأن يزاول المهنة طبقا للقسم الذى أقسمه منذ عهده بالمهنة من بداية حلف اليمين القانونى.

وأضاف التونى فى تصريحات له: "قسم المحاماة يتضمن أن يمارس أعمال المحاماة بالشرف و الأمانة و الاستقلال و أن يحترم الدستور و القانون ،لأول مرة يتم وضع مادة فى قانون المحاماة عن سلوك المحامى أثناء تعامله مع زملائه و فى كل مكان يترافع فيه حتى نستطيع أن نقضى على ما يكتب على صفحات التواصل الاجتماعى من زملاء بعضهم لبعض ،المحاماة فروسية و مهنة العظام ،المهنة جديرة بالاحترام و جديرة بالرعاية و النقيب يؤكد دائما على الالتزام بالخلق القويم بين المحامين و بعضهم البعض".

وأشار يحيى التونى إلى أن مدونة السلوك المهنى ستقضى على التجاوزات غير الأخلاقية التى قد تحدث وأنه لو التزم المحامين بمدونة السلوك المهنى لن يحال أي محامى للتأديب، مؤكدًا أن مدونة السلوك المهنى للمحامى ستكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك".