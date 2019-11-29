السيد السنجابي مديرًا للقوى العاملة في بورسعيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان قرارًا بتعيين مدير جديد لمديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد.
تضمن قرار وزير القوى العاملة رقم 297 لسنة 2019 تكليف السيد محمد عبد الرحمن السنجابي، القائم بعمل مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، للقيام بعمل مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، على أن يكون ممثلاً للوزارة بالمجلس التنفيذي للمحافظة.
كما شدد الوزير في قراره على إلغاء كل قرار أو نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار، والتأكيد على الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
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