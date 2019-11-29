بعد واقعة "رشيد"| أسواق الأسماك بالإسكندرية تنتعش.. و"النوة" تضاعف المعروض

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

شهدت أسواق الأسماك بالإسكندرية استقرارًا ملحوظًا في حركة البيع، بعد مرور شهرين على واقعة نفوق أطنان من السمك البوري في مدينة رشيد، والتي تزامنت مع إصابة العشرات بالتسمم الغذائي نتيجة تناول الفسيخ ونقلهم لتلقي العلاج، ما أدى إلى تراجع الإقبال على الشراء خلال الفترة الماضية.

ورصدت جولة أجراها الخليج 365 في أسواق السمك بمناطق بحري والعطارين وسوق باب عمر باشا بمحطة مصر، انخفاضا في أسعار أنواع مختلفة ومنها البوري والبلطي بنسب تراوحت بين 15% إلى 30%، ما أرجعه تجار إلى زيادة المعروض ووفرة الأنواع بجانب تأثر الأسواق بحالة الركود النسبي على مدار الشهرين الماضيين.

جولة الخليج 365 ترصد قائمة الأسعار

وانخفض سعر كيلو البوري ليتراوح بين 30 إلى 40 جنيها حسب الأحجام، كما تراجع سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 24 و26 جنيهًا، وتراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و140 جنيها، وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و200 جنيه، كما استقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و60 جنيها، فيما انخفض سعر كيلو السمك الدنيس ليتراوح بين 80 إلى 100 جنيه.

"النوة" ساهمت في وفرة المعروض

وأوضح أشرف رزيقة، شيخ الصيادين بالإسكندرية، أن حالة التقلبات الجوية الأخيرة التي صاحبت نوة المكنسة أعقبها توافر كميات كبيرة من بعض الأنواع ومنها سمك الدنيس الذي يلجأ بطبيعته إلى المناطق الأكثر دفئًا خلال الموسم ما ساعد الصيادين في الحصول على كميات كبيرة.

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وأضاف "رزيقه" أن أعمال الصيد تتوقف أثناء التقلبات المناخية الصعبة نتيجة ارتفاع الأمواج، إلا أن مراكب الصيد الصغيرة تنتظر استقرار الأجواء لاستئناف عمليات الصيد والتي تكون غالبًا مجدية نتيجة توافر بعض الكميات في مناطق قريبة من السواحل.

تجار: وفرة الأسماك الطازجة أنعشت السوق نسبيًا

أكد رجب السيد، تاجر أسماك بسوق باب عمر باشا، إن وفرت الأصناف الطازجة الواردة من سواحل الإسكندرية ساهمت في انتعاش حركة البيع خلال الأيام، إلا أنها لم تصل بعد إلى المستوى المعهود في تلك الفترة من كل عام مرجعا ذلك إلى عزوف بعض الزبائن عن الشراء بعد التحذيرات التي انتشرت قبل شهرين نتيجة ظهور أسماك غير صالحة للاستهلاك والتي أعقبها ضبط كميات كبيرة وإعدامها.

وبدوره أوضح جابر عبد الصبور، تاجر أسماك في منطقة بحري، أن انخفاض أسعار الأسماك أمر طبيعي خلال تلك الأيام بسبب تراجع الطلب نسبيا أمام زيادة المعروض، بالإضافة إلى أن هذا التوقيت يشهد وفرة في بعض الأصناف وفقا للموسم.

تموين الإسكندرية: الأسواق آمنة والحملات مستمرة

من جانبه قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن أسواق الأسماك بالإسكندرية آمنة، وذلك وفقا لنتائج المسح الدوري التي تجريها أجهزة المديرية على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف سعد الله في تصريح صحفي، أن أجهزة المديرية تواصل تنفيذ حملات مكثفة على مختلف الأسواق، لرصد أي أسماك غير صالحة محتمل تسريبها من أي محافظة أخرى حفاظا على صحة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين.