جنازة يتقدمها الأطفال.. تلاميذ الابتدائي يودعون معلمتهم في كفر الشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

واقعة مؤثرة شهدتها قرية محلة أبو علي، التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ، اليوم الخميس، عقب إصرار تلاميذ المعهد الازهري الابتدائي على المشاركة في تشييع جنازة معلمة اللغة العربية.

وقال سعيد حبيب، أحد أهالي قرية محلة أبو علي، التابعة لمركز دسوق، لـ"الخليج 365"، إن تلاميذ معهد القرية الابتدائي الأزهري، وقفوا صفين أمام مسجد أبو العزائم بالقرية، انتظارًا لخروج الجثمان من المسجد عقب تأدية صلاة الجنازة عليه.

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وأضاف "حبيب" أنه عقب خروج الجثمان من المسجد لتشييعه إلى مثواه الأخير دخل التلاميذ والتلميذات في حالة بكاء شديد، مرددين عبارات "مع السلامة يا أبلة..هتوحشينا يا أبلة".

وأوضح أنه ذلك يعود لارتباط التلاميذ بمعلمتهم وحبهم الشديد لها، لافتًا على أن جميع من حضر الموقف تأثر بمشهد وجود الأطفال في الجنازة.

يذكر أن وفاء السيد عطية، معلمة اللغة العربية في معهد قرية محلة أبو علي الابتدائي الأزهري بمركز دسوق في كفر الشيخ، وافتها المنية بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة، وكانت تشتهر في أوساط القرية والتعليم الأزهري بحب وتعلق التلاميذ والتلميذات بها.