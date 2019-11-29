السجن 10 سنوات لـ4 متهمين بالإرهاب في مصر

قضت الدائرة 3 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمراني والمنعقدة بطرة بالقاهرة أمس بالسجن المشدد 10 سنوات لأربعة متهمين والمشدد لسبع سنوات لخمسة آخرين، والمشدد خمس سنوات لـ 31 متهما، إضافة إلى السجن ثلاث سنوات لثلاثة آخرين، والبراءة لخمسة متهمين، في إعادة إجراءات بأحداث «عنف مسجد الفتح».

يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

جرائم عديدة

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية.

التجمهر والبلطجة

كما شملت الجرائم التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.