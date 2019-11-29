جناح المملكة في إكسبو يعرض رسالتها وانفتاحها على العالم

اطلع ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجسم عام لمعرض إكسبو 2020، وعلى جناحي الإمارات والسعودية فيه، وذلك خلال زيارتهما أمس لمقر المعرض الذي تستضيفه الإمارات من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، بمشاركة 192 دولة تحت شعار «تواصل العقول وصُنع المستقبل».

وحرص ولي العهد على زيارة المنطقة المخصصة للجناح السعودي في المعرض، والذي كانت المملكة قد كشفت النقاب في أبريل الماضي عن تصميمه بمساحة كلية 13069 مترا مربعا، ليكون بذلك ثاني أكبر جناح بعد جناح الإمارات، واستمع مع الشيخ حمدان لشرح حول الجناح وتصميمه وواجهته المميزة التي تنطلق من الأرض نحو السماء؛ تعبيرا عن تمسّك المملكة بتراثها الذي يشكّل أساساً متيناً لانطلاقها نحو المستقبل.

فيلم

شاهد الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة فيلما قصيرا حول تصميم الجناح السعودي الذي سيسلط الأضواء على رسالة المملكة للعالم وانفتاحها في التواصل على جميع الأصعدة الاستثمارية والسياحية والثقافية لصناعة مستقبل أفضل للجميع، حيث تضمن الفيلم توضيحا للمراحل الإنشائية التي سيمر بها الجناح حتى اكتمال تشييده، والمكونات المختلفة التي سيتضمنها الجناح السعودي الذي سيشكل علامة مميزة من علامات المعرض العالمي الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زائر من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

اطلاع

اطلع ولي العهد على مجسم عام للمعرض، وتعرف على مكوناته والأجنحة التي سيضمها الحدث العالمي الكبير الذي يقام في المنطقة للمرة الأولى في تاريخه العريق الذي يزيد على 150 عاما.

كما توقّف عند «ساحة الوصل» التي تُعدّ أحد أهم معالم المعرض المقام على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 4.38 كلم2، وستشكل وجهة حضارية وثقافية وبيئية وسياحية وتعليمية وترفيهية متعددة الاستخدامات.

كما زار ولي العهد جناح الإمارات، وشاهد مجسم الجناح المُصمَّم على شكل صقر مُحلِّق، وسيضم 4 طوابق بمساحة إجمالية تزيد على 15 ألف م2، واستمعا إلى شرح حول الجناح ومكوناته ورمزية التصميم.

اهتمام

قال الشيخ حمدان بن محمد «حرص الأمير محمد بن سلمان على زيارة مقر معرض إكسبو يعكس مدى اهتمام المملكة بدعم هذا الحدث العالمي الكبير من خلال مشاركتها بجناح ضخم هو ثاني أكبر الأجنحة مساحة في المعرض بعد جناح الإمارات، وبما تمثله المشاركة السعودية من قيمة وأهمية كبيرتين بما تتمتع به المملكة من ثقل نوعي وإستراتيجي كواجهة مشرقة لتوجهات التنمية في المنطقة».

معرض إكسبو 2020

- 192 دولة مشاركة فيه

- 4.38 كلم مربع مساحته

Advertisements

- 25 مليون زائر متوقع له

- 6 أشهر مدته انطلاقته

- 20 أكتوبر 2020

- 70 % من زواره من خارج الإمارات

جناح المملكة

- 13069 مترا مربعا مساحته

- ثاني أكبر جناح بعد جناح الإمارات

- واجهته مميزة تنطلق من الأرض نحو السماء

جناح الإمارات

- مُصمَّم على شكل صقر مُحلِّق

- يضم 4 طوابق

- مساحته تزيد على 15 ألف م2