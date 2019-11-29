روسيا وأوكرانيا تتبادلان مئات المعتقلين

ذكرت وكالة روسية للأنباء، أمس، أن قيادة كل من روسيا وأوكرانيا بصدد الاتفاق على تبادل آخر لمئات المعتقلين المرتبطين بالنزاع في شرق أوكرانيا.

ويتوقع أن تكون هذه المسألة محور أول اجتماع على الإطلاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر المقبل في باريس.

وذكرت «إر.بي.كا»، نقلا عن مصدر مطلع، أن أوكرانيا مستعدة لتقديم «نحو 250 شخصا مقابل استلام 100 شخص»، وذلك بعد أن تبادلت روسيا وأوكرانيا إجمالي 70 سجينا قبل شهرين.