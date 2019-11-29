أوروبا تدين الانتهاكات في الجزائر

صوّت البرلمان الأوروبي بالأغلبية أمس على لائحة تدين بشدة الاعتقالات العشوائية وغير القانونية في الجزائر، معربا عن قلقه الشديد من انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية في هذا البلد.

وأكدت اللائحة أن نواب البرلمان الأوروبي «يدينون بشدة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية والاعتداءات والتهديدات التي تطال الصحفيين والنقابيين والمحامين والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء المجتمع المدني وجميع المتظاهرين المسالمين الذين شاركوا في الحراك»، فيما طالب النواب بوقف انتهاكات حريات الأقليات الدينية.

وقال النائب الفرنسي الأوروبي رافاييل جولكسمان، في تغريدة له عبر موقع تويتر، إن البرلمان الأوروبي صوت بقوة على لائحة مساندة للحراك الجزائري، مشيرا إلى أنه «عندما يتجند الملايين من الجزائريين والجزائريات لأشهر من أجل الديمقراطية، فليست لوبيات «جماعات الضغط» النفط والغاز التي يجب أن تبقينا على هذا الصمت المتواطئ».