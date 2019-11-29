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إصابة 13 مدنيا في انفجار بأفغانستان

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أُصيب 13 مدنيا، فيما دُمرت عشرة منازل إثر انفجار سيارة مفخخة تابعة لحركة طالبان بمنطقة سكنية في إقليم ساري بول شمال أفغانستان.

وجاء في بيان للجيش الأفغاني أمس أن العناصر الإرهابية كانت تستهدف عاصمة الإقليم لشن الهجوم الإرهابي، حيث تمكنت القوات الأفغانية من رصد السيارة المفخخة قبل بلوغها الهدف المحدد.

وأضاف البيان أن اشتباكا اندلع على طول الطريق السريع أثناء تعقب القوات الأفغانية للسيارة المفخخة التي انفجرت قبل أوانها.


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