إصابة 13 مدنيا في انفجار بأفغانستان

وجاء في بيان للجيش الأفغاني أمس أن العناصر الإرهابية كانت تستهدف عاصمة الإقليم لشن الهجوم الإرهابي، حيث تمكنت القوات الأفغانية من رصد السيارة المفخخة قبل بلوغها الهدف المحدد.
وأضاف البيان أن اشتباكا اندلع على طول الطريق السريع أثناء تعقب القوات الأفغانية للسيارة المفخخة التي انفجرت قبل أوانها.
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