ذخيرة مطمورة بصحراء تونس

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إن الوحدات الأمنية عثرت أمس على خمسة صناديق مملوءة بالذخيرة بمنطقة أم الأرجام بمدينة دوز، إثر عمليات تمشيط استمرت حتى ظهر أمس.
وعثرت أول من أمس الوحدات الأمنية على ثمانية صناديق داخل هيكل مطمور تحت التراب بنفس المنطقة، ومملوءة بنحو أربعة آلاف خرطوشة خاصة بسلاح كلاشينكوف، وذلك بعد أن شددت تونس عمليات المراقبة على طول الحدود الشرقية مع ليبيا بوضع أنظمة مراقبة إلكترونية وساتر ترابي بجانب خندق مائي، للتصدي لأنشطة التهريب، بما في بذلك تسريب أسلحة وتسلل لمتشددين من التراب الليبي.
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