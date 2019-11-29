فرنسا تدعو الصين لوقف عمليات الاعتقال

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال مؤتمرها الصحفي اليومي «ندعو السلطات الصينية إلى وضع حد لعمليات الاحتجاز الجماعي التعسفية في المعسكرات»، بالإضافة إلى إغلاق معسكرات الاعتقال، وتقديم تقرير محايد عن الوضع.
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