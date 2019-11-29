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فرنسا تدعو الصين لوقف عمليات الاعتقال

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دعت فرنسا الصين إلى وقف «عمليات الاعتقال الجماعي التعسفية» في إقليم شينجيانج «شمال غرب»، حيث تقول مجموعات حقوق الإنسان وخبراء إنه تم توقيف أكثر من مليون شخص من الأيغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة داخل معسكرات تؤكد بكين أنها «للتدريب المهني».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال مؤتمرها الصحفي اليومي «ندعو السلطات الصينية إلى وضع حد لعمليات الاحتجاز الجماعي التعسفية في المعسكرات»، بالإضافة إلى إغلاق معسكرات الاعتقال، وتقديم تقرير محايد عن الوضع.


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