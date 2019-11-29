انتخابات بريطانيا تعطي جونسون أغلبية مريحة

يتّجه المحافظون بقيادة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لفوز مريح في انتخابات الشهر المقبل، وفق استطلاع جديد نُشرت نتائجه وسط تقارير إعلامية أمس بأن حزب العمال المنافس يعيد صياغة استراتيجيته.

وكشف استطلاع معهد «يوجوف» في وقت متأخر الأربعاء أنه إذا جرت الانتخابات الآن، فسينتزع المحافظون 44 مقعداً من حزب العمال الرئيسي المعارض ليحظى بأغلبية مريحة تبلغ 68 مقعداً في مجلس العموم.

حملة تقدير

ويستخدم الاستطلاع - الأكبر حتى الآن في إطار حملة تقدير نتائج الانتخابات بناء على عدد المقاعد - نموذجًا توقّع بشكل صحيح 93% من المقاعد في الانتخابات الأخيرة عام 2017، بحسب «يوغوف»، فيما يأمل جونسون في الانتخابات التي تجري في 12 ديسمبر بالحصول على أغلبية قادرة على دعم خطته لمغادرة الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير.

مناطق بريكست

وأظهرت البيانات تحوّلات أكبر من حزب العمال إلى المحافظين في مناطق أكثر تأييداً لبريكست، خصوصًا في مناطق شمال ووسط البلاد، حيث تعهّد حزب العمال بإجراء استفتاء جديد على بريكست.

وقال مدير الأبحاث السياسية لدى «يوغوف» كريس كورتيس «كما هو متوقع، الأمر الأساسي الذي يقرر مدى تحرّك هذه الدوائر ضد حزب العمال هو الكيفية التي صوتت بها في استفتاء مغادرة الاتحاد الأوروبي» سنة 2016، لكن المحافظين يحاولون عدم التراخي أمام النتائج الإيجابية.

تحذير جونسون

وحذّر مستشار جونسون الذي كان وراء حملة بريكست سنة 2016 دومينيك كامينغز قبل ساعات فقط من نشر استطلاع «يوجوف» أن المنافسة لا تزال حامية.

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وكتب في مدونة موجّهة لأنصار بريكست «كشخص عمل على العديد من الحملات، الأمور أكثر صعوبة مما تبدو عليه وهناك احتمال حقيقي جداً ألا يحصل أي حزب على أغلبية»، وأضاف «بدون أغلبية، يستمر الكابوس. سيتكتل باقي نواب البرلمان معاً لمنع بريكست».

مقاعد المحافظين

ويتوقع استطلاع «يوجوف» أن يرتفع مجموع مقاعد المحافظين إلى 359 من مجموع المقاعد البالغ عددها 650، مقابل 211 للعمال، وهو ما يعني خسارة الحزب اليساري 51 مقعداً، فيما أفاد الاستطلاع الذي حلّل بيانات تشمل مقابلات مع نحو 100 ألف شخص أنه «لجهة عدد المقاعد، سيكون هذا أفضل أداء للمحافظين منذ عام 1987».

فوز مريح للمحافظين في انتخابات ديسمبر

- المحافظون ينتزعون 44 مقعداً من حزب العمال

- يحظى المحافظون بأغلبية مريحة تبلغ 68 مقعداً

- يرتفع مجموع مقاعد المحافظين إلى 359

- تتراجع مقاعد حزب العمال إلى 211