مقتل 19 في هجوم شمالي الكونغو

قُتل 19 شخصا في هجوم مسلح شنّه متمردون شرقي الكونغو الديمقراطية، يعد الأحدث ضمن سلسلة من الهجمات التي أثارت غضب السكان. وقالت مصادر أمنية كونغولية، إن الهجوم وقع ليلا في قرية «ماليكي»، بالقرب من مدينة أويتشا في منطقة غابات قرب الحدود مع أوغندا.



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