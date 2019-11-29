وصول 128 أسيرا حوثيا أفرج عنهم إلى صنعاء

أفادت مصادر محلية بوصول 128 أسيرا حوثيا ممن أفرج عنهم التحالف إلى مطار صنعاء، وذلك عقب مبادرة تحالف دعم الشرعية في اليمن بإطلاق سراح 200 أسير من ميليشيات الحوثي، في إطار جهوده للدفع قدماً باتفاق ستوكهولم.

وأوضح التحالف في بيان أنه سيجري تسيير رحلات جوية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى من صنعاء، إلى الدول التي يمكن لهم أن يتلقوا فيها العلاج المناسب لحالاتهم.

ترحيب الميليشيات

بدورها، رحبت ميليشيات الحوثي بإعلان التحالف عن رحلات جوية لنقل المرضى من صنعاء، وإطلاق سراح 200 أسير حوثي، وكتب محمد علي الحوثي القيادي بجماعة الحوثيين على «تويتر» «نرحب بالخطوة التي أعلنها التحالف بقيادة السعودية».

رفع أسعار الإنترنت

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على صعيد آخر، أقدمت المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء، على رفع قيمة التعرفة السعرية لخدمة الإنترنت على شبكات الاتصالات «الواي فاي» العاملة في الأحياء، بنسبة 130 %.

واستنكر ملاك شبكات «واي فاي» قرار الميليشيات الحوثية رفع تعرفة الإنترنت، معتبرين تلك الإجراءات حربا عليهم، وتضييقا على نحو أكثر من خمسة ملايين مواطن يستخدمون خدمة «واي فاي» في مناطق سيطرة الحوثيين.

دعوة للإضراب

ودعت النقابة العامة للشبكات في العاصمة صنعاء إلى الإضراب عن العمل وإطفاء جميع شبكات الإنترنت، أمس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة ليلا، احتجاجاً على تطاول وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، والإجراءات القمعية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضدهم.