كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة

أطلقت كوريا الشمالية «قذيفة مجهولة» أمس، بحسب ما أعلنت جارتها الجنوبية، في وقت لا تزال المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن مجمّدة.

ولم ترد أي تفاصيل إضافية بشأن الإعلان الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية والذي صدر بعد الساعة الثالثة صباحا بتوقيت واشنطن، مع بدء عيد الشكر في الولايات المتحدة، أكبر عطلة سنوية أميركية.