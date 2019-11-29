تقرير مصير قائد الجيش في باكستان

تبت المحكمة الباكستانية العليا فيما إذا كانت ستجبر قائد الجيش على التقاعد، في تحد غير مسبوق للجيش الذي يعتبر أقوى مؤسسة في البلد النووي.

ويتولى الجنرال قمر جاود باجوا هذا المنصب منذ ثلاث سنوات في المؤسسة التي تمتلك أعلى الصلاحيات في البلاد، وفي أغسطس طلب منه رئيس الوزراء عمران خان تمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وتثير المحكمة العليا تساؤلات حول مشروعية القرار، في خطوة غير متوقعة صدمت باكستان التي اعتادت على أن ينفذ الجيش ما يريد دون اعتراض.

وعقدت المحكمة جلسات استماع هذا الأسبوع، وقالت أمس إنها ستصدر قرارها بعد الظهر، قبل الموعد النهائي لانتهاء ولاية باجوا عند منتصف الليل، ويعتبر ذلك مضرا بإدارة خان التي تعتبر مقربة من قائد الجيش.