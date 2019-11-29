هدم منازل 4 فلسطينيين في الخليل

ونفذ الجيش عملية الهدم في قرية بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل «جنوب الضفة الغربية» في الساعات الأولى من صباح أمس.
وقال الجيش الإسرائيلي إن المنازل تعود إلى أربعة فلسطينيين كانوا «جزءا من المجموعة التي نفذت هجوم الطعن» الذي قتل فيه جندي خارج الخدمة في أغسطس، فيما حولت الجرافات المنازل إلى ركام.
وعقب الهدم، توفي فلسطيني بعد وقوع حادث سير بين مركبته وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي عند مفترق طرق بالقرب من مدينة الخليل، إلا أن الاحتلال اعتبر الحادث عرضياً.
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