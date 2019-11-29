هدم منازل 4 فلسطينيين في الخليل

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس، أنه هدم منازل أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة متهمين بتنفيذ هجوم أدى إلى مقتل جندي خارج الخدمة في أغسطس الماضي.

ونفذ الجيش عملية الهدم في قرية بيت كاحل شمال غرب مدينة الخليل «جنوب الضفة الغربية» في الساعات الأولى من صباح أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المنازل تعود إلى أربعة فلسطينيين كانوا «جزءا من المجموعة التي نفذت هجوم الطعن» الذي قتل فيه جندي خارج الخدمة في أغسطس، فيما حولت الجرافات المنازل إلى ركام.

وعقب الهدم، توفي فلسطيني بعد وقوع حادث سير بين مركبته وجرافة تابعة للجيش الإسرائيلي عند مفترق طرق بالقرب من مدينة الخليل، إلا أن الاحتلال اعتبر الحادث عرضياً.