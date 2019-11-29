مواجهات دامية في العراق.. وتحذيرات من حملة أمنية «أشرس»

هدى جاسم ووكالات (بغداد)

فرضت السلطات العراقية حظراً للتجوّل في مدينة الناصرية الواقعة بجنوب العراق، أمس، بعد مقتل متظاهرين بالرصاص في إطار الحملة الأمنية ضد المحتجين المناهضين للحكومة، وذلك غداة فرض حظر للتجول في مدينة النجف، بعد قيام متظاهرين بحرق القنصلية الإيرانية، وسط تحذيرات من استغلال ذلك كذريعة لشن حملة «أمنية أشرس».

وقتل 36 متظاهراً في أنحاء العراق أمس، ففي الناصرية قتل 32 شخصاً وأصيب أكثر من 180 آخرين بحسب مصادر طبية، عند محاولة القوات الأمنية تفريق التظاهرات، وشارك آلاف الأشخاص في موكب تشييع ضخم للضحايا رغم حظر التجول، فيما أفاد مسؤول عراقي بمقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن وسط بغداد.

ومن جانبها، نفت قيادة «عمليات بغداد» إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي على المتظاهرين، لافتة إلى أن ساحات وسط بغداد تشهد مظاهرات سلمية، من دون احتكاك مع القوات الأمنية. وأكدت عدم استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين «منذ أربعة أيام».

ورغم حظر التجول الذي فرضته السلطات وارتفاع عدد القتلى، تجمع المتظاهرون وتمكنوا من إضرام النيران بمقر قيادة الشرطة والسيطرة على جسرين رئيسيين في الناصرية.

وتأتي عملية القمع الواسعة، التي شهدتها هذه المدينة مسقط رأس رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد ساعات من إعلان تشكيل خلية أزمة عسكرية في المحافظات الجنوبية المنتفضة لإدارة الملف الأمني فيها، واستعادة النظام.

وتسلم الفريق جميل الشمري، الذي كان قائداً لعمليات البصرة خلال المظاهرات الدامية في صيف 2018، مسؤولية الملف الأمني في الناصرية، قبل أن يتم استبداله بعد أن طالب محافظ ذي قار عادل الدخيلي رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإبعاده.

وأرجع الدخيلي طلبه إلى أن الشمري أخلّ بأمن المحافظة، ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق ومعاقبة لكل من تسبب بسقوط دماء أبناء المحافظة.

وفي واحدة من أكثر دول العالم ثراءً بالنفط، وأيضاً من أكثر الدول فساداً، يطالب المحتجون منذ الأول من أكتوبر، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعتبرونها فاسدة. ويهاجم بعض المتظاهرين إيران التي يتهمونها بدعم الحكومة والطبقة السياسية.

وارتفعت حصيلة الضحايا في هذه التظاهرات، منذ أوائل أكتوبر، إلى أكثر من 360 قتيلاً وأكثر من 15 ألف جريح، بحسب بعض الإحصاءات.

وأفاد شهود عيان بأن عناصر أمن انتشروا في محيط الناصرية، حيث قاموا بعمليات تفتيش لجميع السيارات والأشخاص الذين يحاولون الدخول.

ويقوم المحتجون بإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات العراقية، التي ترد عليهم بقنابل مسيلة للدموع ورصاص مطاطي وحي.

واندلعت الصدامات الأخيرة، أمس، قرب ساحة الاحتجاج في الناصرية، حيث قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين وطردهم من جسرين رئيسيين كانوا يحتلونهما منذ أيام.

وبحسب شهود، فإن المتظاهرين الغاضبين أضرموا النار كذلك في فوج المهمات الخاصة بعد سقوط قتلى بين صفوفهم.

وبعد ساعات، أعلنت السلطات المحلية حظر تجول. وشوهدت تعزيزات عسكرية منتشرة حول أطراف المدينة، فيما كان يجري تفتيش جميع السيارات والأشخاص الذين يسعون للدخول.

وقامت السلطات باتخاذ خطوة مشابهة في مدينة النجف، حيث أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية خلال الليل.

وبدت شوارع النجف شبه مقفرة صباح أمس، إثر الحظر المفروض، فيما أعلنت الإدارة المحلية عطلة رسمية للموظفين.

وفي وقت متأخر مساء أمس الأول، أحرق متظاهرون إطارات وأشياء أخرى، ما تسبب بسحب دخان أمام القنصلية الإيرانية. وقبل ذلك، اقتحم المتظاهرون المبنى الذي أخلي من موظفيه الدبلوماسيين مسبقاً.

وتعرضت القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء، في وقت سابق من الشهر الجاري، لهجوم مماثل من قبل المحتجين. لكن قوات الأمن المسؤولة عن حمايتها أطلقت النار عليهم، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

ويبدو أن الرد الأمني، أمس، كان منسقاً في جميع المحافظات التي تشهد تظاهرات. فقد أعلنت القيادة العسكرية أنه «تم إنشاء خلية أزمة تحت إشراف المحافظين» من أجل «فرض الأمن واستعادة النظام».

إلى ذلك، واصل المتظاهرون اعتصاماتهم في الكوت والعمارة والحلة، جنوب العاصمة، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.

وفي مدينة البصرة الغنية بالنفط، أعيد فتح معظم الدوائر الحكومية، لكن ظلت أبواب المدارس مغلقة مع انتشار قوات الأمن في الشوارع.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط الخام في أوبك، ويمول النفط الذي يتم تصديره عبر موانئه البحرية في البصرة أكثر من 90 في المئة من ميزانية الحكومة.

وقال ضياء الأسدي، مستشار رجل الدين مقتدى الصدر: «إن الحكومة لم تعلن أي خطة أو تذكر أي رواية واضحة للتدابير التي ستتخذها»، مضيفاً أن المبادرات ستكون شحيحة. ويرى فنار حداد، الزميل الباحث بمعهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، أن الحكومة قد تستخدم حرق القنصلية الإيرانية ذريعة لحملة أمنية «أشد صرامة».

وأضاف: «الجانب السلبي، من وجهة نظر المحتجين، هو أن هذا قد يعزز الرواية الحكومية بأن المحتجين متسللون ومخربون ولا يقصدون خيراً». ويتهم المحتجون النخبة الحاكمة باختلاس أموال الدولة لتحقيق مكاسب شخصية، بدلاً من إصلاح الخدمات العامة الفاشلة أو إعادة تأهيل المدارس.

وكشف تحقيق حكومي أن 450 مليار دولار من الأموال العامة قد فقدت بسبب الفساد المالي والإداري، وعقود مزيفة وما يسمى بالموظفين الفضائيين منذ عام 2003.

ووفقاً للبنك الدولي، يعيش واحد من كل خمسة عراقيين في فقر وتبلغ نسبة بطالة الشباب 25 في المئة.

عبدالمهدي مستعد للاستجواب ويرفض «تصفية الحسابات»

أفاد المتحدث باسم الحكومة العراقية، وليم وردة، بأن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، مستعد للحضور إلى البرلمان للاستجواب، «بشرط أن يخدم الاستجواب العملية السياسية»، لكنه يرفض «تصفية الحسابات».

وقال وردة، في تصريحات صحفية: «إن رئيس الوزراء لم يعترض على أي عملية قانونية أو دستورية أو ما شابه ذلك، وأي موضوع يتعلق بهذه الإجراءات هو على استعداد لتنفيذه».

وذكر أن: «عبدالمهدي يرفض حالياً الاستجواب، لأنه بمثابة تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن التغيير الوزاري المرتقب قد يطال من 10 إلى 12 حقيبة وزارية.

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طهران تحمّل بغداد مسؤولية فشل حماية قنصليتها

حمّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أمس، الحكومة العراقية مسؤولية فشل حماية قنصلية بلاده بمدينة النجف، وذلك بعد يوم من مهاجمة محتجين عراقيين مبنى القنصلية وإحراقه. ونقل التلفزيون الرسمي، عن موسوي، قوله: «إن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية المراكز والبعثات الدبلوماسية لديها، وطهران تستنكر بقوة هذا الاعتداء، وتطالب باتخاذ إجراءات مسؤولة وحازمة ومؤثرة من قبل الحكومة العراقية، في مواجهة العناصر المخربة والمعتدية». من جانبها، أدانت وزارة الخارجيّة العراقية، أمس، ما تعرضت له قنصلية إيران من «اعتداء من قبل أشخاص غرباء عن واقع التظاهرات، التي تشهدها عدد من مدننا العراقية».

الصدر: عدم استقالة الحكومة «بداية نهاية العراق»

اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس، أنه إذا لم تستقل حكومة عادل عبدالمهدي «فهذه بداية نهاية العراق»، ناصحاً الحكومة بالاستقالة «حقناً للدماء».

وأكد الصدر أن «ما يدور في العراق فتنة عمياء بين حكومة فاسدة ومتظاهرين غير سلميين»، ناصحاً المحتجين بـ«الالتزام بالأخلاقيات العامة للتظاهر».

وفي سياق آخر، نفى الصدر ضلوع تياره في اقتحام القنصلية الإيرانية في النجف مساء أول أمس الأربعاء.