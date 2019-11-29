رئيس المجر يشيد بنجاح مصر في مكافحة الإرهاب

القاهرة (الاتحاد)

أشاد الرئيس المجري يانوش أدير، أمس، بنجاح مصر في مكافحة الإرهاب، قائلاً إن ذلك يصب في صالح القارة الأوروبية، داعياً إلى تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصاً في المجال الاقتصادي.

وقال أدير، في مؤتمر صحفي مشترك، عقب مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: إن مباحثاته ركزت على قضايا مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، واستخدامات المياه. وأضاف: أن تم الاتفاق على مواصلة تدعيم التعاون الاقتصادي، والاستفادة من مجالات التعاون المتاحة بين البلدين، من بينها معالجة المياه، معتبراً أن القرن الـ21 هو «قرن المياه»، وأكد أدير توفر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين، لدفع التعاون في كافة المجالات، بما يحقق مصلحة الشعبين.

من جانبه، دعا الرئيس السيسي إلى إيجاد حلول سلمية لأزمات المنطقة، لا سيما أزمتي ليبيا وسوريا، مؤكداً أهمية توفير واقع جديد، تنعم فيه شعوب منطقة الشرق الأوسط بالتقدم والتطور، وأوضح، أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود تسوية القضية الفلسطينية «على أساس حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية، ومبادرة السلام العربية».

وأكد تطابق الرؤى بين البلدين، بشأن مواصلة التعاون المشترك في كل المجالات، لا سيما مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل التصدي لقضية اللاجئين والهجرة غير الشرعية.