مدير مطار الريان الدولي يشكر الإمارات

حضرموت (وام)

قدّم أنيس باصويطين، مدير مطار الريان الدولي، خالص الشكر والعرفان لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، على وقوفها إلى جانب أبناء اليمن، وتخفيف معاناتهم، بمناسبة افتتاح مطار الريان الدولي، في مدينة الملا بمحافظة حضرموت.

وقال: إن الإمارات تبنت المشروع الحيوي، مؤكداً أن افتتاح المطار أسعد قلوب أبناء حضرموت والمحافظات المجاورة، وأشار باصويطين إلى أن وصول أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية، وعلى متنها 149 راكباً إلى مطار الريان، بعد توقف دام لسنوات، كان له أثر كبير في نفوس أبناء اليمن، الذين عانوا كثيراً من مشقة السفر، خاصة المرضى والطلاب والأسر اليمنية التي كانت تود السفر للخارج.

وفي السياق ذاته.. أخطرت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن، جميع شركات الخطوط الجوية العاملة في الجمهورية اليمنية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في اليمن، بإعادة افتتاح مطار الريان الدولي وجاهزيته لاستقبال الرحلات، وتشهد مدينة حضرموت العديد من الإنجازات التنموية والاجتماعية والأمنية، التي تحققت بعد طرد عناصر تنظيم «القاعدة» من مناطق ساحل حضرموت، بدعم من دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية.

وكان قد تم، أمس الأول، افتتاح مطار الريان الدولي، بعد تأهيله من قبل دولة الإمارات، في إطار دعمها المتواصل للشعب اليمني الشقيق، والذي شمل المجالات كافة.

واستأنف مطار الريان الدولي، الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى المطار، وذلك بعد نحو 5 سنوات من التوقف، جراء الأضرار التي لحقت به، أثناء سيطرة تنظيم «القاعدة» على ساحل حضرموت، في عام 2015. وقامت دولة الإمارات، في إطار دعمها المستمر للمشروعات الحيوية على الساحة اليمنية، ببناء صالات المطار، ورفدها بما تحتاجه من أجهزة ومعدات حديثة، وصيانة مدرجات المطار، وإنشاء أبراج المراقبة، مما يسهم في الارتقاء بالخدمات، التي يقدمها مطار الريان، وتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.