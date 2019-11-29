الجيش اليمني يسقط «مسيّرة» حوثية

عقيل الحلالي (صنعاء، وكالات)

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، من إسقاط طائرة مسيرة، تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، في شمال شرق محافظة تعز، وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن أفراد الكتيبة الثالثة للواء 170 دفاع جوي، قاموا برصد طائرة مسيّرة، فوق جولة القصر الجمهوري، وجبهة الزهراء والصفاء، التي تعد مناطق مواجهات، وتمكنوا من إسقاطها.

من جانب آخر، قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، أمس، بالدبابات والمدفعية الثقيلة، مواقع تابعة للقوات اليمنية المشتركة، في عدد من مديريات محافظة الحديدة الساحلية، وذكرت مصادر ميدانية لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات الحوثي الانقلابية كثّفت، صباح ومساء أمس، هجماتها بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية، على مواقع القوات الحكومية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، في منطقة الفازة الساحلية، بمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، كما استهدفت الميليشيات بالأسلحة ذاتها مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية الاستراتيجية جنوب شرق التحيتا، حيث أفادت مصادر محلية بأن مسلحي الحوثي أمطروا الأحياء السكنية في المنطقة بنيران الرشاشات المتوسطة.

وأكد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت، صباح الخميس، بالأسلحة المتوسطة والقناصات، الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، موضحاً أن القناصين الحوثيين أطلقوا النار على المارة في الطرقات المؤدية إلى وسط مدينة حيس، وتسببوا في حالة من الخوف والهلع في أوساط المدنيين، كما قصفت ميليشيات الحوثي بالمدفعية الثقيلة والدبابات مواقع تابعة للقوات المشتركة شمال وشرق مديرية الدريهمي، القريبة من مدينة الحديدة، حيث تواصل الميليشيات تصعيدها العسكري، وإرسال التعزيزات المسلحة.