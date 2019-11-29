واشنطن تندد بإغلاق قنوات تلفزيونية وبغداد ترفض التدخل بشؤونها الداخلية

بغداد (الاتحاد)

نددت السفارة الأميركية في بغداد، بقرار أصدرته مؤخراً، هيئة تنظيم وسائل الإعلام العراقية، بتعليق عمل تسع قنوات تلفزيونية، داعيةً هيئة الإعلام والاتصالات إلى إلغاء قرارها.

وأدان بيان صادر عن السفارة الأميركية، أمس، الهجمات والمضايقات ضد الصحفيين، وقطع الإنترنت خلال التظاهرات العراقية، التي تطالب بإسقاط النظام ومحاربة الفساد.

وقال البيان: «إن الرقابة على وسائل الإعلام، بذريعة التحيز أو نشر المعلومات الخاطئة، والتي تؤدي إلى مضايقة الصحفيين، وحجب خدمة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، هي أساليب تؤدي إلى تقويض الصحافة الحرة، وتهديد وجودها أو حتى القضاء عليها».

ومن جهتها، ردت هيئة الإعلام والاتصالات على بيان السفارة الأميركية، ووصفته بأنه «تدخل في شأن عراقي داخلي».

وقالت في بيان: «إنها هيئة دستورية مستقلة، تعمل بقانونها الخاص، ولا تأخذ الأوامر من أية مؤسسة عراقية أخرى، فضلاً عن سفارة أجنبية».

وكانت هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، قد أصدرت قراراً، يوم الاثنين الماضي، بإغلاق عدد من القنوات الفضائية، وذلك وسط استمرار التضييق على الحريات، ومحاولات التعتيم الإعلامي التي تنتهجها السلطات، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المناهضة للطبقة الحاكمة في العراق.

واتخذت الحكومة العراقية، خطوات لإغلاق بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية والاجتماعية، إذ قامت شركة الاتصالات والبريد المملوكة للدولة، بحجب بعض مواقع التواصل الاجتماعي، في 4 أكتوبر الماضي، بما فيها «فيسبوك» و«تويتر» و«سكايب» و«يوتيوب» و«وتساب» و«فايبر» و«انستغرام».

وعادت الحكومة لرفع الحظر، في 21 نوفمبر 2019، لكن بعض المواقع ظلت محجوبة في بعض المناطق.

وقال سكان من بغداد ووسط وجنوب البلاد: إنهم ما زالوا يعانون من غياب أو بطء الوصول إلى الإنترنت.