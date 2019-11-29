كوريا الشمالية تطلق صاروخين

سيؤول (وكالات) أطلقت كوريا الشمالية، أمس، «قذيفتين لم تحدد طبيعتهما»، كما أعلنت سيؤول، وذلك تزامناً مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، فيما لا تزال المحادثات النووية بين بيونج يانج وواشنطن مجمّدة.

الإعلان المقتضب الصادر عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أفاد بأن بيونج يانج أطلقت قذيفتين شرقاً من إقليم هامجيونج الجنوبي، سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضاً باسم البحر الشرقي.

وأضاف أن إطلاق القذيفتين تم تزامناً مع بدء عيد الشكر في الولايات المتحدة.

كما يأتي إطلاق القذيفتين، قبل يوم من ذكرى مرور سنتين على أول تجربة لصاروخ بالستي عابر للقارات من نوع هواسونج-15، والذي يقول محللون: إنه قادر على بلوغ كل البر الأميركي.

ووصفت وزارة الدفاع اليابانية القذيفتين بأنهما «تشبهان الصواريخ البالستية»، لكنها قالت إنهما لم تسقطا في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

وقد أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، أن إطلاق القذيفتين هو الأحدث في سلسلة انتهاكات تقوم بها كوريا الشمالية.

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