كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد شرطة النجف يصدر أمرا بانسحاب جميع القوات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي في بيان لها إنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين"، بحسب موقع "بغداد اليوم" العراقي.

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوب الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

Advertisements

وتنظر إيران إلى مظاهرات العراق على أنها مؤامرة تهدف إلى تقويض العلاقات بين البلدين، حيث أطلق مسؤولون إيرانيون، في وقت سابق، سلسلة مواقف يتهمون فيها أعداء إيران بأنهم خلف الاضطرابات في العراق. وأحرق المحتجون عدداً من مقرات الأحزاب في جنوب العراق، بينها أحزاب موالية لإيران. وتمّ تداول أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها متظاهرون يهتفون "العراق حرة حرة، إيران برّة برّة". وتوجد علاقات وثيقة بين إيران والعراق لكنها معقّدة، وتتمتع طهران بنفوذ كبير بين مجموعات سياسية شيعية في العراق.

وقتل 3 متظاهرين وجرح أكثر من 70 آخرين، اليوم الخميس، من جراء إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على محتجين في مدينة النجف.