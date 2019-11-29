ميدلت.. العثور على جثة أب لطفلين معلقة داخل منزله- التفاصيل

استنفرت جثة أربعيني المصالح الأمنية، ظهر اليوم الخميس، بعد العثور عليها معلقة داخل منزل في زنقة الحدادة في مدينة ميدلت.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك، البالغ من العمر 42 سنة، والذي كان يعمل في حمام شعبي في ميدلت، عثر عليه جثة هامدة معلقة بحبل داخل منزله.
وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المختصة، فور علمها بالخبر، والتي عملت على فتح تحقيق حول الحادث، إذ يرجح أن الهالك أقدم على الانتحار.
ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في ميدلت، لإخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة، لتحديد أسباب الوفاة.
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