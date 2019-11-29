قضية “سمسار الاحكام”..النيابة العامة: أجرينا بحثا نزيها والمتهم متابع في قضايا نصب

قال ممثل النيابة العامة في محاكمة ما بات يعرف ب”سمسار الاحكام”، الذي ظهر في شريط فيديو، وهو بصدد مساومة سيدة من أجل التدخل لوالدتها المعتقلة بالسجن، بغية الحصول على عقوبة مخففة مقابل مبلغ مالي، (قال ) إن المتهم الرئيسي في هذه القضية، سبق له أن أدين في قضايا نصب عديدة.

وأوضح أن المتهم الرئيسي، كان موضوع مذكرتين بحث وطنية من طرف الشرطة القضائية آنفا وعين الشق.

وأفاد وكيل الملك، أثناء مرافعته، اليوم الخميس، أن المتهم الرئيسي كان متهما في قضية نصب قبل سنوات، حيث أوهم ضحاياه بأنه نائب وكيل الملك في هذه المحكمة، في إشارة إلى المحكمة الإبتدائية الزجرية (عين السبع ).

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وقال وكيل الملك، إن “هذه القضية تعد قضية عادية، وتدخل في إطار النصب؛ ففي هذه المحكمة نصادف العديد من القضايا المماثلة”، مشددا على أن “ما يميز هذه القضية، هو أنه تم توثيقها عبر شريط الفيديو، ما دفع بالبعض أن يعتبرها قضية رأي عام”.

ولفت ممثل النيابة العامة الانتباه، إلى أن النيابة العامة تفاعلت مع مضمون شريط الفيديو منذ اللحظات الأولى من بثه، على مواقع التواصل الإجتماعي، مبرزا أن النيابة العامة قامت بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الموضوع، وطبقت القانون في وجه رجال الأمن المتابعين في هذه القضية، أبرزهم (حسن.ج )، الذي يعمل في محكمة عين السبع لسنوات عديدة، قائلا:” كيعرفني وكنعرفوا..ومع ذلك طبقنا القانون في حقه”.

في المقابل، أوضح وكيل الملك أن (عادل. ر )، غير أقواله عند الاستماع إليه اليوم الخميس، أمام هيأة الحكم، مشيرا إلى أن ما جاء في الفيديو واضح وهو دليل إدانته”.