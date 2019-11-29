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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مباشر قطر تفضح تمويل تميم للمليشيات المسلحة في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 نوفمبر 2019
الخليج 365
بثت قناة "مباشر قطر"، مقطع فيديو يتناول "مخططات للنظام القطرى" بقيادة تميم بن حمد، فى ليبيا، ويثبت تمويله للميليشيات المسلحة وتوفير السلاح والمال لهم، من أن أجل استمرار الحرب التى تشنها الجماعات الإرهابية ضد الجيش الوطنى الليبى فى العاصمة طرابلس خلال الفترة الحالية.
أضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تورط نظام تميم بن حمد فى دعم الإرهاب بليبيا كشف عنه الجيش الوطنى، واثبت تورط قطر فى دعم الميليشيات الإرهابية وجماعةالإخوان الإرهابية من أجل نشر الخراب والدمار فى الأراضى الليبية.
وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن الوقائع التى حدثت فى ليبيا أثبتت وجود أسلحة وذخيرة بيد ميليشيات الإرهاب أرسلها إليهم تميم على جبهات القتال من أجل تنفيذ مخططه التخريبى الرامى لتوفير بيئة مناسبة من أجل دخول الاتراك إلى الأراضى الليبية والسيطرة على ثرواتها.
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