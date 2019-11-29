شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السوداني: أجزنا قانون تفكيك النظام البائد لاستعادة الأموال المنهوبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، إجازة قانون لتفكيك النظام البائد.

وقال في تغريدة اليوم على «تويتر»: «قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق».

وأضاف «أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً وثائراً فشق طريقاً سدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة وها نحن نصليه حاضراً».