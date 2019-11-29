محافظ ذي قار العراقية قدم من منصبه على خلفية أعمال العنف بالمحافظة

قدم محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف خلال الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة وخاصة مدينة الناصرية.
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