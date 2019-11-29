محافظ ذي قار العراقية قدم من منصبه على خلفية أعمال العنف بالمحافظة

قدم ​محافظ​ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي استقالته من منصبه على خلفية أعمال ​العنف​ خلال ​الاحتجاجات​ التي تشهدها المحافظة وخاصة مدينة الناصرية.

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