التلفزيون السوداني: المجلس السيادي ومجلس الوزراء يتفقان على حل حزب المؤتمر الوطني

أفاد التلفزيون ​السودان​ي بأن "المجلس السيادي و​مجلس الوزراء​ في السودان اتفقا على حل ​حزب المؤتمر​ الوطني الذي كان يحكم البلاد خلال 30 عاما"، موضحاً أن "مجلس الوزراء ​السوداني​ أجاز مشروع قانون حول "تفكيك" نظام الرئيس السابق ​عمر البشير​، و"إزالة التمكين بمؤسسات الدولة" إلى جانب قانونين آخرين هما "مشروع قانون إلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019"، ومشروع قانون "مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية و​العدلية​ لسنة 2019".

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